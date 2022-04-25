Полыхает в двух точках: что известно о пожаре в в Брянске (видео)

Сообщают о хлопках перед пожаром

В Брянске в россии загорелись резервуары на нефтеперерабатывающем предприятии. Сообщается, что точек возгорания две, вторая — предположительно емкости с горючим в воинской части. Второй очаг возгорания правительство региона предпочитает не комментировать.

Согласно данным российского МЧС, пожар начался около 2 утра по местному времени (аналогично Киевскому). Пожару присвоен повышенный ранг, есть повреждения резервуаров.

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По предварительным данным горит на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба", масштабы пожара МЧС не разглашаются, но жителей близлежащих жилых домов эвакуируют. На видео с места событий видно, что пожарным непросто будет справиться с огнем.

В российских телеграм-каналах сообщают о якобы хлопках и сиренах перед началом пожаров. Над Брянском поднимаются клубы дыма.

От границы Украины до Брянска немногим более 100 километров.

Брянск на карте

Нефтебаза на карте Брянска

Стоит заметить, что украинская сторона никак официально не комментировала инцидент, хотя многие характеризуют это как восстановление справедливости.

"Это возмездие. "Калибр", наверное, не туда полетел. Или одновременно нарушена пожарная безопасность. Остановить экспорт кровавой путинской нефти в Европу можно и такими способами", — пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Отметим, что украинский журналист Денис Казанский, ссылаясь на данные разведки, сообщал, что россияне готовят провокации в Белгородской, Курской и Брянской областях, чтобы обвинить в этом Украину.

В Белгороде уже были зафиксированы случаи детонирования боеприпасов в конце марта, а следом и пожар на нефтебазе — уже в апреле.

Апрель для российскимх структур вообще не задался. Как писал "Телеграф", в Твери сгорел НИИ воздушно-космической обороны, произошел пожар и в Подмосковье в Королеве — российском "космическом" центре.

На фоне этого в Сибири бушуют лесные пожары — тех, кто ранее их тушил, отправили воевать в Украину.