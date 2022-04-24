Сибирь горит: из-за войны с Украиной у россии новая большая проблема

Площадь лесных пожаров в Сибири в 2022 году увеличилась вдвое

В россии горят сибирские леса. Пожары вышли из-под контроля, а все по причине нехватки военных подразделений, которые обычно тушат их — воинские части рф были передислоцированы для ведения боевых действий в Украине.

Об этом пишет The Independent.

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Согласно информации издания, лесные пожары в россии становятся все более частым явлением в регионе с весны до осени, а это основная причина климатического кризиса. Ученые неоднократно заявляли, что их нужно тушить как можно скорее, но в этом году тушить их никто, по-видимому, не собирается. Многие воинские части в рф, ответственные за тушение пожаров, были отправлены на войну в Украину.

Эта новость вызывает особую тревогу. Сибирские пожары растапливают вечную мерзлоту, что приводит к выбросам углекислого газа и метана в атмосферу. В частности, метан оказывает особенно сильное воздействие на парниковый эффект в краткосрочной перспективе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 22 апреля в российском городе Королев, который называют "космической российской столицей", начался масштабный пожар. Отметим, что в городе расположено большое количество предприятий космической и ракетной промышленности рф.