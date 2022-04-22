В россии новый масштабный пожар: горит "космическая столица" (видео)

В подмосковном Королеве, который называют "космической российской столицей", начался масштабный пожар — его могут наблюдать почти все жители города. При этом официальные органы не дают никакой информации о том, что именно загорелось.

Видео пожара появилось в местном Telegram-канале.

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