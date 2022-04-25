Укр

В Брянске взрывы и крупный пожар: подробности (видео)

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Взрыв и пожар в Брянске Новость обновлена 25 апреля 2022, 03:51
Взрыв и пожар в Брянске

Известно о двух очагах возгорания, но в местном МЧС пока подтверждают только один.

Только жители российского Белгорода успокоились после якобы устроенных украинцами взрывов склада с боеприпасами, как теперь "напасть" пришла к жителям также граничащего с Украиной Брянска. Там в ночь на понедельник, 25 апреля, на окраинах города прозвучали взрывы на нефтеперерабатывающем заводе и в расположенных в воинской части топливных резервуарах.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на очевидцев.

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"Горят резервуары с топливом в воинской части на Московском проспекте и нефтеперерабатывающем заводе по адресу Снежетьский вал, сообщают очевидцы", — пишет российский телеграм-канал "SHOT".

Вместе с тем, российский телеграм-канал "360tv" также со ссылкой на местных жителей уточняет, что пожар произошел в районе нефтебазы "Дружба".

Между тем в МЧС Брянска подтвердили пожар на территории нефтебазы.

"К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы. Дальнейшая информация уточняется", — сообщили в МЧС.

Брянск на карте
Брянск на карте

Как сообщалось, в россии в последние дни наблюдается череда пожаров на стратегических объектах.

Так, 21 апреля, в российской Твери вспыхнул масштабный пожар в здании Центрального НИИ войск воздушно-космической обороны. Причиной пожара назвали "аварийный режим работы электросети". Этот институт участвовал в разработке ракетного комплекса "Искандер", а также создавал системы невидимости самолетов Су-27 и Ту-160. Здание полностью выгорело.

А 22 апреля в подмосковном Королеве, который называют "космической российской столицей", произошел масштабный пожар.

Теги:
#Пожар #Россия #Взрывы #Видео #Брянск #Нефтебаза
Взрыв и пожар в Брянске
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