Палає у двох точках: що відомо про пожежу у Брянську (відео)

Повідомляють про хлопки перед пожежею

У Брянську в росії спалахнули резервуари на нафтопереробному підприємстві. Повідомляється, що точок спалаху дві, друга — імовірно ємності з пальним у військовій частині. Друге вогнище загоряння уряд регіону вважає за краще не коментувати.

За даними російського МНС, пожежа почалася близько 2 ранку за місцевим часом (аналогічний до Київського). Пожежі надано підвищений ранг, є пошкодження резервуарів.

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За попередніми даними, горить на території нафтобази АТ "Транснефть-Дружба", масштаби пожежі МНС не розголошуються, але жителів прилеглих житлових будинків евакуювали. На відео з місця подій видно, що пожежникам непросто впоратися з вогнем.

У російських телеграм-каналах повідомляють про нібито хлопки та сирени перед початком пожеж. Над Брянськом піднімаються клуби диму.

Від кордону України до Брянська трохи більш як 100 кілометрів.

Брянськ на карті

Нафтобаза на карті Брянська

Варто зауважити, що українська сторона жодним чином офіційно не коментувала інцидент, хоча багато хто характеризує це як відновлення справедливості.

"Це відплата. "Калібр", напевно, не туди полетів. Або одночасно порушено пожежну безпеку. Зупинити експорт кривавої путінської нафти в Європу можна і такими способами", — пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Зазначимо, що український журналіст Денис Казанський, посилаючись на дані розвідки, повідомляв, що росіяни готують провокації у Білгородській, Курській та Брянській областях, щоб звинуватити у цьому Україну.

У Білгороді вже було зафіксовано випадки детонування боєприпасів наприкінці березня, а потім і пожежу на нафтобазі — вже у квітні.

Квітень для російських структур взагалі не задався. Як писав "Телеграф", у Твері згорів НДІ повітряно-космічної оборони, сталася пожежа і в Підмосков’ї в Королеві — російському "космічному" центрі.

На тлі цього в Сибіру вирують лісові пожежі — тих, хто їх раніше гасив, відправили воювати в Україну.