У Брянську вибухи та велика пожежа: подробиці (відео)
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Відомо про два осередки спалаху, але в місцевому МНС поки що підтверджують лише один.
Тільки-но жителі російського Білгорода заспокоїлися після нібито влаштованих українцями вибухів складу з боєприпасами, як тепер "напасть" прийшла до жителів Брянська, що також межує з Україною. Там у ніч на понеділок, 25 квітня, на околицях міста пролунали вибухи на нафтопереробному заводі та у розташованих у військовій частині паливних резервуарах.
Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на очевидців.
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"Горять резервуари з паливом у військовій частині на Московському проспекті та нафтопереробному заводі за адресою Сніжецький вал, повідомляють очевидці", — пише російський телеграм-канал "SHOT".
Водночас російський телеграм-канал "360tv" також із посиланням на місцевих жителів уточнює, що пожежа сталася в районі нафтобази "Дружба".
Тим часом у МНС Брянська підтвердили пожежу на території нафтобази.
"До місця виклику направлено пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом пожежі. Після прибуття встановлено, що відбувається горіння на території нафтобази. Подальша інформація уточнюється", — повідомили в МНС.
Як повідомлялося, у росії в останні дні спостерігається низка пожеж на стратегічних об’єктах.
Так, 21 квітня, у російській Твері спалахнула масштабна пожежа в будівлі Центрального НДІ військ повітряно-космічної оборони. Причиною пожежі було названо "аварійний режим роботи електромережі". Цей інститут брав участь у розробці ракетного комплексу "Іскандер", а також створював системи невидимості літаків Су-27 та Ту-160. Будівля повністю вигоріла.
А 22 квітня у підмосковному Королеві, який називають "космічною російською столицею", сталася масштабна пожежа.