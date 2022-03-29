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"Демілітаризація": у російському Бєлгороді вибухає склад боєприпасів (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Бєлгородська область межує з територією України Новина оновлена 29 березня 2022, 22:30
Бєлгородська область межує з територією України

Росіяни діляться відео пожежі на військовому складі

Під російським Бєлгородом рвонув склад боєприпасів.

Відео пожежі очевидці знімають на відео.

Нагадаємо, Бєлгородська область межує з Харківською, де досі тривають запеклі бої. Губернатор області заявив росЗМІ, що вибухи чути з боку села Красний Октябрь (неподалік кордону з Харківською областю).

У коментарях під відео українці дуже радіють "демілітаризації" росії.

Доповнюється…

Теги:
#Росія #Білгород #Вибухи #Червоний Жовтень #Боепріпасси
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