"Демілітаризація": у російському Бєлгороді вибухає склад боєприпасів (фото, відео)

Росіяни діляться відео пожежі на військовому складі

Під російським Бєлгородом рвонув склад боєприпасів.

Відео пожежі очевидці знімають на відео.

Нагадаємо, Бєлгородська область межує з Харківською, де досі тривають запеклі бої. Губернатор області заявив росЗМІ, що вибухи чути з боку села Красний Октябрь (неподалік кордону з Харківською областю).

У коментарях під відео українці дуже радіють "демілітаризації" росії.

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