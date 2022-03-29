"Демілітаризація": у російському Бєлгороді вибухає склад боєприпасів (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 658
Росіяни діляться відео пожежі на військовому складі
Під російським Бєлгородом рвонув склад боєприпасів.
Відео пожежі очевидці знімають на відео.
Нагадаємо, Бєлгородська область межує з Харківською, де досі тривають запеклі бої. Губернатор області заявив росЗМІ, що вибухи чути з боку села Красний Октябрь (неподалік кордону з Харківською областю).
У коментарях під відео українці дуже радіють "демілітаризації" росії.
Доповнюється…
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-