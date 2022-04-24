Сибір горить: через війну з Україною у росії нова велика проблема

Площа лісових пожеж у Сибіру у 2022 році збільшилася вдвічі

У росії горять сибірські ліси. Пожежі вийшли з-під контролю, а все через брак військових підрозділів, які зазвичай гасять їх — військові частини рф були передислоковані для ведення бойових дій в Україні.

Про це пише The Independent.

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За інформацією видання, лісові пожежі в росії стають все більш частим явищем у регіоні з весни до осені, а це є основною причиною кліматичної кризи. Вчені неодноразово заявляли, що їх треба гасити якнайшвидше, але цього року гасити їх ніхто, мабуть, не збирається. Багато військових частин в рф, відповідальних за гасіння пожеж, були відправлені на війну в Україну.

Ця новина викликає особливу тривогу. Сибірські пожежі розтоплюють вічну мерзлоту, що призводить до викидів вуглекислого газу та метану в атмосферу. Зокрема, метан має особливо сильний вплив на парниковий ефект у короткостроковій перспективі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 22 квітня в російському місті Корольов, яке називають "космічною російською столицею", почалася масштабна пожежа. Зазначимо, що у місті розташована велика кількість підприємств космічної та ракетної промисловості рф.