Укр

В россии снова взрывы: что происходит в Курске и Воронеже (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Курск ночью Новость обновлена 27 апреля 2022, 07:35
Курск ночью

Обе области граничат с Украиной

В россии продолжается серия взрывов неизвестного происхождения — российские власти публично не комменитруют их истинные причины. Среда в рф началась с пожара на складе боеприпасов в Белгороде, позднее о взрывах сообщили в Курске и Воронеже.

Местные новостные каналы в Телеграм сообщают, что в Воронеже были слышны два взрыва, а в Курске работало ПВО.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В Воронеже взрывы произошли в окрестностях микрорайона Шилово. Среди примечательных объктов в районе — воинская часть зенитно-ракетного полка, а также недостроенная еще в 90-х атомная электростанция.

В Курске жителей напугали хлопки около 02:45 ночи. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что детали уточняются, но предварительно — работало ПВО. Разрушений и жертв нет. Сообщения о взрывах поступали как из центра города, так и с окраин.

Отметим, что обе области граничат с Украиной, как и Белгородщина. Расстояние до Курска около 120 км, а от Воронежа — около 280.

Курск и Воронеж на карте
Курск и Воронеж на карте

Ранее "Телеграф" писал про череде взрывов в россии, начавшуюся 25 апреля с пожара на нефтебазе в Брянске. Украинская разведка уже сообщала о возможности провокаций на территории россии с целью обвинить Украину.

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#Взрывы #Курск #Воронеж
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