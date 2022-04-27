Под Белгородом вспыхнул склад боеприпасов: детали и первые фото

Утверждается, что среди гражданских жертв нет

Около половины четвертого утра (по мск) 27 апреля недалеко от российского Белгорода прогремело несколько мощных взрывов. Как оказалось позже, "будильником" для многих местных жителей послужил пожар на складе боеприпасов, что расположен около села Старая Нелидовка. Это уже второе похожее происшествие за последний месяц — предыдущее возгорание произошло в последние дни марта.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на Telegram-канал местного губернатора Вячеслава Гладкова.

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Первый взрыв, по словам чиновника, прозвучал около 03:35. Он же разбудил и самого Гладкова, и многих других жителей Белгородской области. Сразу определить причину "хлопка" не удалось, хотя вскоре один за другим прозвучало еще несколько схожих звуков.

Позже стало известно, что рядом с селом Старая Нелидовка начался пожар на складе боеприпасов.

Старая Нелидовка на карте

Гладков заверил, что человеческих жертв среди гражданских нет, а никакие жилые постройки не пострадали. Нанесен ли какой-то урон живой силе военнослужащих, не уточняется.

Это не совсем рассвет, а зарево от пожара

В данный момент белгородцы пытаются устранить последствия пожара, что весьма усугубляется тем фактом, что горит именно склад с боеприпасами.

Местные жители снимают огромный столб дыма

Издалека пожар выглядит так

Незадолго до пожара некоторым камерам удалось зафиксировать вспышки в небе. Отдельные источники утверждают, что это могли работать средства ПВО.

Напомним, что около месяца назад, 29 марта, схожий инцидент произошел на территории поселка Красный Октябрь, что под Белгородом. Тогда также взорвался склад боеприпасов, из-за чего весьма взволновались жители областного центра. Многие россияне были готовы отказаться от дальнейшей войны с Украиной, лишь бы та не пришла на их территорию.

У путина же заявили, что удар по нефтебазе якобы нанесли ВСУ. Украина же не подтверждала подобных действий и в целом от комментирования таких ситуаций отказывается.