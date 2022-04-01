Укр

Россияне после Белгорода воют в соцсетях: уже готовы выводить войска

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Белгородские власти заявляют, что пожар случился из-за обстрела украинскими вертолетами Новость обновлена 01 апреля 2022, 14:19
Белгородские власти заявляют, что пожар случился из-за обстрела украинскими вертолетами

Обычные россияне наконец-то начали понимать, что такое настоящая война

Пользователи российского сегмента соцсетей бурно обсуждают пожар на нефтебазе в Белгороде, который произошел 1 апреля. Как известно, официальная позиция местных чиновников — возгорание вызвали обстрелы украинской авиацией, однако Украина эту информацию не подтверждала.

Зато в подобные рассказы хорошо верят россияне, чью реакцию "Телеграф" и решил показать своим читателям.

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Многие интернет-пользователи верят в том, что нефтебаза действительно была атакована украинскими вертолетами. Более того — властям вспоминают взрывы на складе боеприпасов под Белгородом, что отзвучали несколькими днями ранее. И хотя тогда власти заверили местных жителей, мол, причиной стал "человеческий фактор", а не атака со стороны Украины, многие теперь думают иначе.

Также часть граждан рф пытаются понять, как военнослужащие и пограничники могли допустить подобную атаку, если она действительно была совершена украинскими бойцами. Некоторые уже признают профессионализм нашей армии и предлагают выводить путинские войска обратно в россию, чтобы избежать дальнейших потерь.

Следует отметить, что в сеть весьма оперативно просочилось видео того, как начался сам пожар на белгородской нефтебазе. С учетом времени суток разобрать, что именно произошло весьма непросто, хотя атака некого авиационного объекта все же заметна.

Тем временем, пока российские пропагандисты исходят слюной из-за инцидента, украинские интернет-пользователи вовсю веселятся в комментариях, используя любимые тезисы россиян про "ихтамнет" и "вы сами на себя напали".

Добавим, что жители Белгорода начали массово убегать из города после пожара на нефтебазе. И это при том, что вероятная атака Украины на нефтебазу ничем не подтверждена со стороны российской власти.

Теги:
#Пожар #Россия #Белгород #Война #Нефтебаза #Соцмережі
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