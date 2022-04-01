Пожар в Белгороде: украинцы поиздевались над путинским топ-пропагандистом

Украинцы доступно объяснили Соловьеву, что россияне бомбят себя сами

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев впал в истерику из-за пожара на нефтебазе в российском Белгороде. Он не на шутку испугался за безопасность россиян и начал сыпать вопросами относительно того, кто должен был предотвратить "удар", о котором говорят российские власти.

Соловьев опубликовал в своем Твиттер соответствующий пост, под которым украинцы оставили множество смешных комментариев и уверили пропагандиста, что русские явно бомбят себя сами.

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Отметим, что по сообщениям российских чиновников, удар по нефтебазе в Белгороде якобы нанесли вертолеты ВСУ, однако Генштаб ВСУ эту информацию не подтверждает.

Топ-пропагандист путина при этом по традиции сразу же обвинил Украину и не на шутку озаботился вопросами безопасность россиян.

"Вопрос. Кто отвечает за ПВО на Белгородском направлении? Места базирования вертолётов, совершивших удар уничтожены? Зона безопасности для Белгородской области когда будет установлена?", — настрочил Соловьев.

Украинцы поспешили ответить на его вопросы в комментариях. Они объяснили пропагандисту его же словами, что "русские бомбят себя сами", а также поинтересовались, о каких вообще вертолетах ВСУ может идти речь, если на росТВ неоднократно заявляли, что вся украинская авиация якобы была уничтожена еще в первый день войны.

Где находится Белгород — карта:

Белгород на карте

Как сообщал "Телеграф", рано утром 1-го апреля у границы с Украиной в российском Белгороде вспыхнула нефтебаза. Позднее в сети появилось видео начала пожара в Белгороде.