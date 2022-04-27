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У росії знову вибухи: що відбувається у Курську та Воронежі (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Курськ вночі Новина оновлена 27 квітня 2022, 07:35
Курськ вночі

Обидві області межують із Україною

У росії триває серія вибухів невідомого походження — російська влада публічно не коментує їх справжні причини. Середа в рф почалася з пожежі на складі боєприпасів у Білгороді, пізніше про вибухи повідомили в Курську та Воронежі.

Місцеві канали новин у Телеграм повідомляють, що у Воронежі було чути два вибухи, а в Курську працювало ППО.

Чому росії не виграти війну проти України?

У Воронежі вибухи сталися на околицях мікрорайону Шилово. Серед примітних об’єктів у районі — військова частина зенітно-ракетного полку, а також недобудована ще у 90-х атомна електростанція.

У Курську мешканців налякали хлопки близько 02:45 ночі. Губернатор регіону Роман Старовойт заявив, що деталі уточнюються, але попередньо працювало ППО. Руйнувань та жертв немає. Повідомлення про вибухи надходили як із центру міста, так і з околиць.

Зазначимо, що обидві області межують із Україною, як і Білгородщина. Відстань до Курська близько 120 км, а від Воронеж — близько 280 км.

Курськ та Воронеж на карті
Курськ та Воронеж на карті

Раніше "Телеграф" писав про череду вибухів у росії, що почалася 25 квітня з пожежі на нафтобазі в Брянську. Українська розвідка вже повідомляла про можливість провокацій на території рф з метою звинуватити Україну.

Теги:
#Вибухи #Курськ #Воронеж
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