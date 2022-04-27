путин сменил человека, ответственного за "ЛДНР": что это значит

Смена куратора может свидетельствовать как минимум об особом порядке взаимодействия с террористами

Куратором отношений с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР" стал первый заместитель главы администрации президента российской федерации сергей кириенко.

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Соответствующую информацию в среду, 27 апреля, ссылаясь на собственные источники, близкие к кремлю, сообщило издание "РБК".

Так, теперь за работу с "ЛДНР", за которую ранее отвечало подведомственно дмитрию казаку управления пограничного сотрудничества, будет отвечать представитель управления по внутренней политике сергей кириенко.

Согласно данным источников, в настоящее время в УВП заняты созданием "нового департамента", который будет работать с "ЛНР" и "ДНР". Также отмечается, что ответственных за работу с террористическими организациями лиц в соответствующем департаменте уже избрали.

Также известно, что смена куратора может якобы свидетельствовать об особом порядке взаимодействия с боевиками и создании так называемого "единого внутриполитического пространства". Кроме того, новым департаментом может быть поднят вопрос о вероятном вхождении так называемых "ЛНР" и "ДНР" в состав российской федерации.

"Расклад по кураторству изменился, поскольку козак отвечал за переговоры по реализации Минских соглашений, которые закончились известно чем…", — добавил один из собеседников.

Ранее "Телеграф" сообщал, как главарь боевиков "ДНР" денис пушилин заговорил о вероятности присоединения так называемой "республики" к составу россии и даже назвал возможные сроки.