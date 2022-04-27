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путін змінив людину, відповідальну за "ЛДНР": що це означає

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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сергій кірієнко Новина оновлена 27 квітня 2022, 15:09
сергій кірієнко

Зміна куратора може свідчити як мінімум про особливий порядок взаємодії з терористами

Куратором відносин із терористичними організаціями "ЛНР" та "ДНР" став перший заступник глави адміністрації президента російської федерації сергій кирієнко.

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Відповідну інформацію у середу, 27 квітня, посилаючись власні джерела, близькі до кремля, повідомило видання "РБК".

Так, тепер за роботу із "ЛДНР", за яку раніше відповідало підвідомче дмитру козаку управління прикордонного співробітництва, відповідатиме представник управління з внутрішньої політики сергій кірієнко.

Згідно з даними джерел, наразі в УВП зайняті створенням "нового департаменту", який працюватиме із "ЛНР" та "ДНР". також зазначається, що відповідальних за роботу з терористичними організаціями осіб у відповідному департаменті вже обрали.

Також відомо, що зміна куратора може нібито свідчити про особливий порядок взаємодії з бойовиками та створення так званого "єдиного внутрішньополітичного простору". Окрім того, новим департаментом може бути підняте питання щодо ймовірного входження так званих "ЛНР" та "ДНР" до складу російської федерації.

"Розклад щодо кураторства змінився, оскільки Козак відповідав за переговори щодо реалізації Мінських угод, які закінчилися відомо чим…", — додав один із співрозмовників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ватажок бойовиків "ДНР" денис пушилін заговорив про ймовірність приєднання так званої "республіки" до складу росії та навіть назвав можливі терміни.

Теги:
#Росія #Куратор #ДНР #ЛНР #ЛДНР
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