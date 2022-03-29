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Ватажок бойовиків "ДНР" заговорив про приєднання до росії та назвав термін

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін Новина оновлена 29 березня 2022, 20:39
Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін

Маріонетка кремля зробив заяву.

У вівторок, 29 березня, на 34-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну слідом за ватажком бойовиків "ЛНР" Леонідом Пасічником про "референдум" щодо приєднання до росії заговорив так званий "глава ДНР" Денис Пушилін.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією джерела, Пушилін повідомив, що цей "референдум" буде проведено в "республіці" після того, як буде вирішено завдання "виходу на межі областей". Нагадаємо, після заяви ватажка "ЛНР" у росії відразу зазначили, що "для цього зараз невідповідний час". Про це заявив глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків із співвітчизниками Леонід Калашніков, який, до речі, разом з іншими депутатами від КПРФ був ініціатором звернення до президента рф про визнання незалежності "республік".

Раніше повідомлялося, що у Донецьку було зірвано плани Пушиліна. Ватажок бойовиків хотів, щоб пропаганда зробила сюжет про українських біженців, але "щось пішло не так".

Нагадаємо, 29 березня в Стамбулі (Туреччина) відбулися переговори між росією та Україною.

Теги:
#Україна #Росія #Донецька область #Донбас #ДНР
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