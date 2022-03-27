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У Донецьку насильно вивезені українці зірвали акцію Пушиліна - журналіст

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Візит Пушиліна зірвав проукраїнський надпис на школі Новина оновлена 27 березня 2022, 18:08
Візит Пушиліна зірвав проукраїнський надпис на школі

У Донецьку на будівлях українці залишили написи "Слава Україні!".

У окупованому Донецьку українці, яких російські загарбники вивезли з міст, які самі ж обстрілюють (очевидно, що й з Маріуполя), зірвали візит ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це повідомив журналіст Олександр Демченко на власній сторінці у Facebook.

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За словами журналіста, перед приїздом Пушиліна на одній зі шкіл, де поселили вивезених українців, з'явився напис "Слава Україні".

"В окупованому Донецьку частину людей, яких вивезли з нещодавно окупованих територій, розмістили у школах. У одну з них під камери мав сьогодні приїхати Пушилін. Але на школі зранку з'явився напис "Слава Україні". Візит довелося скасувати", — написав Олександр Демченко.

Громадяни, яких змусили виїхати у так звану "ДНР", продовжують демонструвати свою проукраїнську позицію навіть перебуваючи на тимчасово окупованих територіях. У мережі пишуть, що написи з'явилися не лише на школі, куди мав навідатися Пушилін, але й в інших місцях Донецька.

Нагадаємо, у команді президента Володимира Зеленського вважають, що зняти облогу з Маріуполя поки що неможливо через відсутність необхідної кількості військової техніки для цього завдання. Саме тому глава держави так тісно співпрацює з іноземними партнерами, щоб якнайшвидше отримати необхідні літаки та танки для звільнення змучених жителів.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що роблять з громадянами України у рф.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь #Денис Пушилін #ДНР
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