Укр

Турция сделала громкое заявление насчет встречи Зеленского и путина

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Владимир Зеленский, владимир путин, Хулуси Акар Новость обновлена 27 апреля 2022, 11:28
Владимир Зеленский, владимир путин, Хулуси Акар

В Анкаре надеются на встречу Зеленского и путина в ближайшие дни.

Турция надеется, что, возможно, в ближайшие дни Путину и Зеленскому удастся встретиться по предложению Эрдогана.

Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает Sabah.

По словам Акара Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно встречался с путиным и Зеленским, где обговаривались условия возможной встречи.

"Хотя есть трудности, мы надеемся, что по предложениям нашего президента, может быть, это будет возможно, чтобы два лидера (Зеленский и путин) встретились в ближайшие дни", — сказал Акар.

Министр также добавил, что Турция продолжит вносить свой посреднический вклад, в том числе для достижения прекращения огня в Украине и предотвращения гуманитарной катастрофы.

Ранее в Турции заявили, что в НАТО хотят, чтобы Украина и россия продолжали воевать.

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#Турция #Путин #Владимир Зеленский
Владимир Зеленский, владимир путин, Хулуси Акар
Политика
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