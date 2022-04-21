НАТО хочет продолжения боев? В Турции неоднозначно отозвались о войне в Украине

Активные боевые действия ослабляют позицию россии на мировой арене

Некоторым странам НАТО может быть выгодно продолжение полномасштабной войны в Украине, которая длится уже 57-й день подряд. Из-за своей агрессивности рф несет политические и экономические убытки, что нравится отдельным государствам.

С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.

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По мнению чиновника, некоторые члены НАТО, в первую очередь, заинтересованы в общем ослаблении позиции россии на мировой арене. А вот происходящие ужасы, которые ежедневно переживает местное население, их мало беспокоит.

Называть конкретные государства, чьи политики выбирают подобную линию поведения, турецкий министр не стал.

Также Чавушоглу подчеркнул, что продолжает следить за течением украинско-русских переговоров и надеется на их продуктивность. При этом он признает, что после вскрывшихся фактов зверств российских солдат в отдельных городах Украины любые соглашения отошли на задний план. Однако переговорный процесс все еще не остановился, а продолжается.

Несмотря на то, что НАТО как организация удерживается от прямой поддержки Украины в войне с россией, отдельные государства-члены Альянса обеспечивают различные нужды наших защитников. При этом россия регулярно обвиняет НАТО во всех бедах, а теперь еще и начала грозить "непреднамеренным столкновением.

По мнению советника главы ОП Алексея Арестовича, если бы армия НАТО вступила в борьбу с российскими захватчиками, то ей бы понадобилось от одной до трех недель, чтобы победить врага.