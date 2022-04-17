Укр

россия уже грозит НАТО "непреднамеренным" столкновением

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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россия уже грозит НАТО "непреднамеренным" столкновением Новость обновлена 17 апреля 2022, 13:59

рф "обеспокоена" военной активностью в арктическом регионе

Посол по особым поручениям МИД россии и глава одного из комитетов Арктического совета Николай Корчунов заявил, что РФ обеспокоена вовлечением неарктических государств НАТО в военную активность в Арктике. Кремль "предупредил" НАТО о риске непреднамеренных столкновений.

Об этом сообщается в росСМИ.

"Вызывает озабоченность возросшая в последнее время активность НАТО на арктическом направлении", — заявил Корчунов

По словам посла, из-за этого могут возникнуть риски "непреднамеренных" инцидентов рф с Альянсом, которые кроме рисков безопасности могут нанести и "серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме". По мнению российской стороны, недавние масштабные военные учения Норвегии, не способствуют обеспечению безопасности в регионе.

Напомним, что после начала вторжения россии в Украину Финляндия и Швеция заявили о возможном вступлении в НАТО. Сразу после этого у границ Финляндии были замечены войска рф.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения в Украину, премьер Финляндии Санна Марин заявила, что "россия не тот сосед, каким ее считали финны".

Теги:
#НАТО #Россия #Арктика
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