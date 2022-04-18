Арестович рассказал, за сколько НАТО могло бы закончить войну с россией

В войне против Североатлантического Альянса россия продержалась бы всего несколько недель.

Армии НАТО понадобилось бы около двух недель, чтобы разгромить российскую армию.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину, опубликованном на YouTube.

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"Суток семь ушло бы на воздушную операцию, чтобы все разгромить и еще семь суток на беззащитную наземную группировку. Смотря какими силами, если теми силами, что есть сейчас в Европе, то может быть и недели три понадобилось бы. Тогда это было бы односторонние избиение российской армии", — рассказал Арестович.

По словам советника главы ОПУ, представить войну НАТО с россией без Украины невозможно.

"Если представиться, что НАТО в союзе с Украиной воюет против россии, то в таком случае война может и за три дня закончиться", — пояснил Арестович.

Как сообщал "Телеграф", ранее Арестович дал неутешительный прогноз, что россия может совершить новые атаки на Украину в следующие годы.

Также по мнению советника главы ОП, президент россии владимир путин страдает от серьезной неуверенности в себе, и внутри него идет конфликт.