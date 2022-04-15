путин надломлен: Арестович назвал явный признак

"Пацанская уверенность" пошатнулась, считает украинский чиновник

президент россии владимир путин страдает от серьезной неуверенности в себе, и внутри него идет конфликт, — об этом можно судить по его поведению на встрече с его соратником александром лукашенко на аэродроме "Восточный" на днях.

Такое мнение в разговоре с Марком Фейгиным высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, путин начинает понимать, что впереди уже маячит призрак поражения, и из-за этого "пацан закусил удила" и хочет таки прибегнуть к какому-то тактическому ядерному оружию.

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"Это символическое поражение громадного значения, которое могло надломить даже самую крепкую пацанскую уверенность", — считает Арестович.

"Я посмотрел, как у него танцевали ножки на аэродроме "Восточный", как он теребил руками, и скажу, что это жестикуляция человека с большим внутренним конфликтом, находящегося в весьма-весьма тревожном состоянии, с тяжелой неуверенностью в правоте своих действий и дальнейших перспективах", — добавил он.

Стоит заметить, что путин действительно активно жестикулировал и переступал с ноги на ногу во время своего выступления на "Восточном", — можете сами это увидеть на коротком видео с места событий:

Как сообщал "Телеграф", ранее Арестович высказывал мнение, что путин страдает от онкологии.