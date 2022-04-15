Укр

путин надломлен: Арестович назвал явный признак

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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президент россии все сильнее дергается каждый раз при выступлениях
президент россии все сильнее дергается каждый раз при выступлениях

"Пацанская уверенность" пошатнулась, считает украинский чиновник

президент россии владимир путин страдает от серьезной неуверенности в себе, и внутри него идет конфликт, — об этом можно судить по его поведению на встрече с его соратником александром лукашенко на аэродроме "Восточный" на днях.

Такое мнение в разговоре с Марком Фейгиным высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, путин начинает понимать, что впереди уже маячит призрак поражения, и из-за этого "пацан закусил удила" и хочет таки прибегнуть к какому-то тактическому ядерному оружию.

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"Это символическое поражение громадного значения, которое могло надломить даже самую крепкую пацанскую уверенность", — считает Арестович.

"Я посмотрел, как у него танцевали ножки на аэродроме "Восточный", как он теребил руками, и скажу, что это жестикуляция человека с большим внутренним конфликтом, находящегося в весьма-весьма тревожном состоянии, с тяжелой неуверенностью в правоте своих действий и дальнейших перспективах", — добавил он.

Стоит заметить, что путин действительно активно жестикулировал и переступал с ноги на ногу во время своего выступления на "Восточном", — можете сами это увидеть на коротком видео с места событий:

Как сообщал "Телеграф", ранее Арестович высказывал мнение, что путин страдает от онкологии.

Теги:
#Владимир Путин #Алексей Арестович
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