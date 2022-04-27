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Туреччина зробила гучну заяву щодо зустрічі Зеленського та путіна

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Володимир Зеленський, володимир путін, Хулусі Акар Новина оновлена 27 квітня 2022, 11:28
Володимир Зеленський, володимир путін, Хулусі Акар

В Анкарі сподіваються на зустріч Зеленського та путіна найближчими днями.

Туреччина сподівається, що, можливо, найближчими днями путіну та Зеленському вдасться зустрітися на пропозицію Ердогана.

Про це заявив турецький міністр оборони Хулусі Акар, повідомляє Sabah.

За словами Акара, Реджеп Тайіп Ердоган неодноразово зустрічався з путіним та Зеленським, де обговорювалися умови можливої зустрічі.

"Хоча є труднощі, ми сподіваємося, що за пропозиціями нашого президента, може, це буде можливо, щоб два лідери (Зеленський і путін) зустрілися найближчими днями", — сказав Акар.

Міністр також додав, що Туреччина продовжить робити свій посередницький внесок, у тому числі для досягнення припинення вогню в Україні та запобігання гуманітарній катастрофі.

Раніше в Туреччині заявили, що в НАТО хочуть, щоб Україна та росія продовжували воювати.

Теги:
#Туреччина #Путін #Володимир Зеленський
Володимир Зеленський, володимир путін, Хулусі Акар
Політика
Туреччина зробила гучну заяву щодо зустрічі Зеленського та путіна
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