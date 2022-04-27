Не только Херсон: оккупанты готовят "референдум" в еще одной области Украины

Местным коллаборантам подыскивают "должности" в военной комендатуре

В отдельных населенных пунктах Запорожской области оккупанты начали перепись местного населения. Представители военной администрации региона считают, что таким образом россияне могут готовиться к проведению незаконного референдума о создании очередной нелегитимной "республики", как это сейчас происходит на Херсонщине.

Подробности сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА, передает "Телеграф".

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Прежде всего речь идет о попытках российских солдат собрать данные украинцев, живущих в селе Конские Раздоры, что относится к Пологовскому району.

Село Конские Раздоры на карте

Власти подчеркивают, что в этом населенном пункте захватчики оккупировали сельсовет, а также больницу и школу. По всей территории села враги пытаются спрятать свою военную технику, для чего роются массивные траншеи. Вполне вероятно, что солдаты армии рф собираются вести из села огонь по другим районам области.

Также участились и случаи мародерства со стороны россиян. Помимо этого они пытаются проводить перепись оставшихся жителей. Неугодные же российскому режиму люди просто исчезают — их похищают с неизвестной целью.

По разным районам Запорожской области на различные компетентные должности начали "назначать" руководителей из числа коллаборантов и преступников. Проводится подготовка к празднованию Первомая и Дня победы, украинским школам пытаются навязать ведение учебного процесса за российскими образовательными программами.

Все это свидетельствует о том, что россияне будут и дальше пытаться укрепиться в оккупации по региону. Следующим вероятным шагом может стать проведение референдума по созданию так называемой "Запорожской народной республики". Насколько будут успешны такие "планы", покажут лишь время и вмешательство ВСУ.

Добавим, что информация о подготовке к "народному волеизъявлению" насчет создания новой "республики" регулярно поступает с временно оккупированной Херсонщины. Изначально сообщалось, что референдум может состояться 27 апреля, но позже разведка отметила, что россияне решили немного его отложить — на начало мая.