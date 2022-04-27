Попадут в движущийся танк с 60 километров: Британия передаст Украине высокоточные ракеты

Поставки могут произойти уже до 10 мая

Украинские защитники получат от Великобритании еще одну партию "гостинцев" в виде высокоточных ракет класса "земля-воздух" Brimstone.

Об этом сообщил заместитель главы Минобороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи во время выступления перед парламентом, пишет Униан.

По его словам, поставки запланированы на "ближайшие пару недель", при этом он не исключает, что это произойдет уже до 10 мая.

Хиппи добавил, что Украина запрашивала ракеты дальнего действия для поражения наземных целей, после чего в правительстве Британии начали рассматривать вопрос о том, подойдут ли для этого ракеты Brimstone.

"Учитывая скорость, с которой сейчас работают наши специалисты и эффективность партнёрства с производителями, я рад сообщить, что они сдвинули эти сроки вперёд", — сказал он.

Brimstone предназначены для запуска с самолетов и вертолетов по наземным целям, также ведутся разработки модификаций для запуска с морских или наземных платформ.

Ракеты предназначены для поражения бронированной техники противника, оснащенных новейшими защитными средствами, кроме того ее блок наведения позволяет поражать даже движущиеся цели. Brimstone существуют в двух модификациях, первая из них способна поражать цели на расстоянии в 12 км при запуске с вертолета и в 20 км при запуске из самолета, а в улучшенной версии дальность поражения увеличилась до 40 и 60 километров соответственно.

В Британии не уточняли, какие именно ракеты будут переданы Украине и с каких платформ будут производиться запуски.

Стоит отметить, что Британия ранее уже заявила, что украинским защитникам будут переданы 20 мобильных артиллерийских установок калибра 155 мм AS-90 и десятки тысяч снарядов для них.