Оккупанты, бегите! Виталий Ким похвастался настоящим "бандеромобилем" (видео)

Причин для волнений у оккупантов станет больше

Глава Николаевской военной областной государственной администрации Виталий Ким на 63-й день войны в Украине похвастался "бандеромобилями", которые украинские военные получили для борьбы с российскими оккупантами.

Соответствующее видео в среду, 27 апреля, появилось в его Telegram-канале.

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"Настоящий "бандеромобиль" приехал. Спасибо "Дизель"", — написал Виталий Ким.

Судя по обнародованным кадрам, украинские военные получили автомобили Ford и Mitsubishi с наклейками Степана Бандеры и надписью "русский корабль иди на…".

Стоит отметить, что украинские "бандеромобили" очень пугают руководство российской армии. Ранее в Генштабе РФ заявляли, что эти авто имеют повышенную проходимость и оборудованы крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами, и даже говорили о том, что "такую тактику применяют террористы".

Похоже, теперь причин для волнений в российской армии стало значительно больше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинским военным в горячих боях под Николаевом удалось захватить российский бронированный внедорожник "Тигр". Тогда Виталий Ким пригрозил вражеской армии: "Готовьтесь, оккупанты, вашей же техникой будем вас лупить! ".