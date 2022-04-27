Укр

Оккупанты, бегите! Виталий Ким похвастался настоящим "бандеромобилем" (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
821
Знаменитые "бандеромобили" приехали на Николаевщину Новость обновлена 27 апреля 2022, 16:08
Знаменитые "бандеромобили" приехали на Николаевщину

Причин для волнений у оккупантов станет больше

Глава Николаевской военной областной государственной администрации Виталий Ким на 63-й день войны в Украине похвастался "бандеромобилями", которые украинские военные получили для борьбы с российскими оккупантами.

Соответствующее видео в среду, 27 апреля, появилось в его Telegram-канале.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Настоящий "бандеромобиль" приехал. Спасибо "Дизель"", — написал Виталий Ким.

Судя по обнародованным кадрам, украинские военные получили автомобили Ford и Mitsubishi с наклейками Степана Бандеры и надписью "русский корабль иди на…".

Стоит отметить, что украинские "бандеромобили" очень пугают руководство российской армии. Ранее в Генштабе РФ заявляли, что эти авто имеют повышенную проходимость и оборудованы крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами, и даже говорили о том, что "такую тактику применяют террористы".

Похоже, теперь причин для волнений в российской армии стало значительно больше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинским военным в горячих боях под Николаевом удалось захватить российский бронированный внедорожник "Тигр". Тогда Виталий Ким пригрозил вражеской армии: "Готовьтесь, оккупанты, вашей же техникой будем вас лупить! ".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Виталий Ким
Владимир Зеленский
Украина
Зеленского пригласили на международную встречу, где может быть и путин
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленского пригласили на международную встречу, где может быть и путин
Дата публикации
Категория
Растаможка "евроблях" совсем скоро может стать платной
В Украине готовятся отменить "нулевую" растаможку автомобилей: закон уже в Раде
Дата публикации
Категория
Рамзан Кадыров и его личный палач Адам Делимханов
Путин сделал личного палача Кадырова “героем России”: что известно про Адама Делимханова
Дата публикации
Категория
Васильевка заметно пострадала за время военных действий
Жизнь в оккупации. Васильевка: "орки" палят ракетами прям по домам и готовят наступление на Запорожье
Дата публикации
Категория
Противостояние российским оккупантам продолжается
Война – день 63: ВСУ контратакуют несмотря на давление оккупантов, путин заговорил о переговорах