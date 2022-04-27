Укр

Грузия четко ответила по поводу второго фронта для россии

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
640
Гарибашвили назвал войну в Грузии в 2008-м "ошибкой" Новость обновлена 27 апреля 2022, 18:26
Гарибашвили назвал войну в Грузии в 2008-м "ошибкой"

Грузинский премьер заявил, что их позиция принципиальна

Власти Грузии заявили, что никакого "второго фронта" против России страна открывать не будет и это принципиальная позиция.

Как передают " Новости-Грузия ", об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция", — сказал грузинский премьер.

По его словам, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году уже допустил самую большую ошибку — не смог избежать войны, в результате чего страна была разрушена.

По мнению Гарибашвили, если бы и сегодня Саакашвили был у власти, война в Грузии могла бы повториться.

Таким образом, Грузия ответила на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что действующее руководство Грузии могло бы включиться в военные действия против России и таким образом вернуть себе контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом.

Стоит отметить, что грузинские власти отказались поддерживать санкции против Кремля за войну в Украине. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что глупо присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут подавлять население страны. При этом в Грузии заявили, что они будут оказывать Украине гуманитарную помощь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Грузию заподозрили в том, что она помогает российской стороне с поставкой военной техники в обход санкций.

Теги:
#Украина #Россия #Грузия #Война
Гарибашвили назвал войну в Грузии в 2008-м "ошибкой"
Новости СНГ
Грузия четко ответила по поводу второго фронта для россии
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Гарибашвили назвал войну в Грузии в 2008-м "ошибкой"
Грузия четко ответила по поводу второго фронта для россии
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленского пригласили на международную встречу, где может быть и путин
Дата публикации
Категория
Растаможка "евроблях" совсем скоро может стать платной
В Украине готовятся отменить "нулевую" растаможку автомобилей: закон уже в Раде
Дата публикации
Категория
Рамзан Кадыров и его личный палач Адам Делимханов
Путин сделал личного палача Кадырова “героем России”: что известно про Адама Делимханова
Дата публикации
Категория
Противостояние российским оккупантам продолжается
Война – день 63: ВСУ контратакуют несмотря на давление оккупантов, путин заговорил о переговорах