Грузия четко ответила по поводу второго фронта для россии
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Грузинский премьер заявил, что их позиция принципиальна
Власти Грузии заявили, что никакого "второго фронта" против России страна открывать не будет и это принципиальная позиция.
Как передают " Новости-Грузия ", об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
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"Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция", — сказал грузинский премьер.
По его словам, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году уже допустил самую большую ошибку — не смог избежать войны, в результате чего страна была разрушена.
По мнению Гарибашвили, если бы и сегодня Саакашвили был у власти, война в Грузии могла бы повториться.
Таким образом, Грузия ответила на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что действующее руководство Грузии могло бы включиться в военные действия против России и таким образом вернуть себе контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом.
Стоит отметить, что грузинские власти отказались поддерживать санкции против Кремля за войну в Украине. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что глупо присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут подавлять население страны. При этом в Грузии заявили, что они будут оказывать Украине гуманитарную помощь.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Грузию заподозрили в том, что она помогает российской стороне с поставкой военной техники в обход санкций.
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