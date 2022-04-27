Встреча на базе "Рамштайн": в Пентагоне рассказали, о чем договорились представители 40 стран

В США рассказали, чем закончилась встреча в Германии

Более 40 стран мира после встречи на военной базе "Рамштайн" в Германии договорились о создании контактной группы по вопросам обороны Украины.

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран-участниц, передает Укринформ.

"Мы расширим наш форум, который будет продолжаться после сегодняшней встречи", — сказал Остин.

По его словам, аналогичные встречи на уровне как министров обороны, так и начальников штабов будут проводиться и в будущем в формате Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Он отметил, что эта группа будет в дальнейшем координировать совместные усилия по оказанию помощи Украины и достижении победы "в нынешнем противостоянии, а также в предстоящей борьбе".

Позже в интервью Fox News Остин отметил, что встреча в Германии была направлена на то, чтобы убедиться в том, что США и союзники могут продолжать поставки вооружения Украине, а также, что ВСУ получат именно то оружие, которое им необходимо.

По его словам, если в начале вторжения это включало в себя противотанковые и зенитные комплексы, то теперь из-за изменения формата войны украинские защитники могут нуждаться в другом оружии.

В частности в оборонном ведомстве США в настоящее время рассматривают поставки "дальнобойной артиллерии, танков, бронетехники и тому подобного".

Как сообщалось ранее, глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее заявлял, что в Вашингтоне не видят признаков того, что россия готова к конструктивному диалогу относительно завершения войны в Украине, поэтому его страна сфокусировалась на передаче необходимого оружия для ВСУ.