Зустріч на базі "Рамштайн": у Пентагоні розповіли про що домовилися представники 40 країн

У США розповіли, чим закінчилася зустріч у Німеччині

Понад 40 країн світу після зустрічі на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині домовилися про створення контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомив голова Пентагону Ллойд Остін під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн-учасниць, повідомляє Укрінформ.

"Ми розширимо наш форум, який триватиме після сьогоднішньої зустрічі", — сказав Остін.

За його словами, аналогічні зустрічі на рівні як міністрів оборони, так і начальників штабів будуть проводитись і надалі у форматі Контактної групи з питань оборони України.

Він зазначив, що ця група надалі координуватиме спільні зусилля щодо надання допомоги України та досягнення перемоги "у нинішньому протистоянні, а також у майбутній боротьбі".

Пізніше в інтерв’ю Fox News Остін зазначив, що зустріч у Німеччині була спрямована на те, щоб переконатися в тому, що США та союзники можуть продовжувати постачання озброєння Україні, а також, що ЗСУ отримають саме ту зброю, яка їм потрібна.

За його словами, якщо на початку вторгнення це включало протитанкові та зенітні комплекси, то тепер через зміну формату війни українські захисники можуть потребувати іншої зброї.

Зокрема в оборонному відомстві США нині розглядають постачання "далекобійної артилерії, танків, бронетехніки тощо".

Як повідомлялося раніше, глава Держдепу США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що у Вашингтоні не вбачають ознак того, що росія готова до конструктивного діалогу щодо завершення війни в Україні, тому його країна сфокусувалася на передачі необхідної зброї для ЗСУ.