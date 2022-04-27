У США розповіли, чи путін готовий сісти за стіл переговорів з Україною

У США сконцентрували зусилля на постачанні зброї для ЗСУ, оскільки не бачать у росії бажання конструктивно обговорювати завершення війни в Україні.

У США не бачать ознак того, що росія готова шукати дипломатичні шляхи до завершення вторгнення в Україну.

Про це повідомив голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

Він зазначив, що на сьогодні у Вашингтоні не бачать жодних ознак того, що кривавий диктатор володимир путін готовий сісти за стіл переговорів та змістовно обговорювати завершення вторгнення в Україну.

Водночас він наголосив, що його країна робить все можливе, щоб передати ЗСУ необхідну їм зброю і тим самим значно зменшити можливості окупантів.

"Ту територію, яку російський уряд ще два місяці тому вважав за можливе захопити за кілька тижнів, Україна сьогодні міцно утримує", — зазначив Блінкен.

Як повідомлялося раніше, путін 26 квітня зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гуттерішем і сказав йому, що росія розраховує закінчити вторгнення за допомогою переговорів.

Як повідомлялося раніше, у США визначили довгострокову мету допомоги Україні у війні проти росії — перемогти країну-агресора, щоб вона більше не ризикнула йти на подібні дії в майбутньому. Підтвердження цього журналісти побачили в словах міністра оборони США Ллойда Остіна після візиту до Києва.