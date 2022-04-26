путін вже майже "випрошує" переговори з Україною
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У вівторок, 26 квітня, на 62-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що росія розраховує, що вдасться досягти домовленостей на дипломатичному треку з Україною.
Про це заявив президент рф володимир путін.
"Попри військову операцію в Україні, ми розраховуємо на успіх на переговорах, у Стамбулі було досягнуто прориву", — заявив путін.
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