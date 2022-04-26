Рус

путін вже майже "випрошує" переговори з Україною

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
70
путін і генсек ООН Новина оновлена 26 квітня 2022, 20:04
путін і генсек ООН

У вівторок, 26 квітня, на 62-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що росія розраховує, що вдасться досягти домовленостей на дипломатичному треку з Україною.

Про це заявив президент рф володимир путін.

"Попри військову операцію в Україні, ми розраховуємо на успіх на переговорах, у Стамбулі було досягнуто прориву", — заявив путін.

Новина доповнюється…

Денис Шмигаль
Україна
Шмигаль "вибив" у США гроші для України: величезна сума щомісяця
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Денис Шмигаль
Шмигаль "вибив" у США гроші для України: величезна сума щомісяця
Дата публікації
Категорія
Чорнобильська зона відчуження
Рівень радіації у Чорнобилі через росіян виріс аномально: подробиці
Дата публікації
Категорія
марія захарова
у путіна злякалися заяви щодо ударів по росії та пригрозили у відповідь
Дата публікації
Категорія
Російські бойовики активізувалися і у невизнаній "ПМР"
Придністров’я знову спалахнуло: що відбувається у невизнаній "ПМР" і що кажуть Україна, Молдова та Росія (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Запекле протистояння російським окупантам триває
Війна - день 62: росіяни тиснуть на Донбасі, а Україна запасається новітнім озброєнням