путін вже майже "випрошує" переговори з Україною

У вівторок, 26 квітня, на 62-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що росія розраховує, що вдасться досягти домовленостей на дипломатичному треку з Україною.

Про це заявив президент рф володимир путін.

"Попри військову операцію в Україні, ми розраховуємо на успіх на переговорах, у Стамбулі було досягнуто прориву", — заявив путін.

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