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Зеленський назвав два питання переговорів з рф: "Інше — політичні понти"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 23 квітня 2022, 20:40
Володимир Зеленський

путін починав з ультиматуму, тепер риторика росії зовсім інша.

У суботу, 23 квітня, на 59-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський розповів про переговори з росією.

Відповідний коментар Зеленський дав на зустрічі із журналістами, організованій на одній зі станцій київського метрополітену.

Президент вважає, що є лише два питання, про які варто говорити з рф. Це гарантії безпеки та питання Криму та Донбасу.

"Спочатку ми отримали ультиматум – там було написано "Україна повинна…". Це вже не про діалог. Потім риторика цього ультиматуму почала змінюватись саме через наш об’єднаний народ і державу з перших днів війни. Російська риторика почала змінюватися. Потім почалися переговори наших підгруп, підготовлено комюніке, на яке Російська Федерація спочатку позитивно реагувала, а потім усередині Росії отримали велику порцію критики – тому що ненависть до України створили своїми руками за допомогою ЗМІ – і самі, гадаю, були здивовані реакцією… Два питання, про які варто говорити, це гарантії безпеки та питання Криму та Донбасу – інших питань, я вважаю, не існує, на мою думку, інші питання – це політичні понти", — заявив Зеленський.

Раніше Зеленський назвав умову, за якої Україна вийде із мирних переговорів із росією.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що рф робить все, щоб Україна її ненавиділа.

Теги:
#Україна #Росія #Володимир Зеленський #Війна з Росією
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