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Війна - день 59: росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, а Україна отримує нові партії зброї

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Українці продовжують жити під обстрілами та вибухами Новина оновлена 23 квітня 2022, 01:11
Українці продовжують жити під обстрілами та вибухами

Оперативно про головне 23 квітня

В Україні розпочався 59-й день воєнного вторгнення російських окупантів. Станом на зараз найгарячіші напрямки фронту залишилися незмінними — Донбас і південь. Маріуполь після відмови росіян штурмувати "Азовсталь" може стати проблемним через загрозу голоду військових та цивільних, а у Херсоні загарбники намагаються не допустити контратак з боку ЗСУ. Свіжі карти бойових свідчать про те, що ворожій армії також вдалося закріпитися у населеному пункті Лозове неподалік Ізюма. При цьому українські військовослужбовці докладають усіх зусиль, аби відтіснити ворога та завдати окупантам максимальної шкоди, а допомогти у цьому намагаються західні партнери, які надають зброю для ЗСУ. Зокрема, Франція передасть Україні самохідні артилерійські установки Nexter CAESAR, Словенія передасть велику партію танків, а США поставляє реактивні системи залпового вогню.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 23 квітня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Оперативна обстановка на півдні України від ОК "Південь":

  • На Херсонщині і Миколаївщині противник продовжує оборонні діъ по зайнятому рубежу.
  • В окупованих населених пунктах не припиняється агітація місцевого населення за "руський мир", підготовка до фейкових референдумів.
  • Підрозділи ЗСУ продовжують ведення бойових дій, наносять ракетно-артилерійські удари по ворожих позиціях. Уражено 7 цілей. Втрати ворога уточнюються.
  • Намагаючись розвідати розташування українських військ, противник запускає безпілотники, але підрозділи ППО працюють: черговий ворожий "Елерон" знищено на підльоті до Миколаєва.
  • На Одещині ситуація стабільна і контрольована.
  • В Чорноморській операційній зоні корабельне угруповання противника продовжує блокувати судноплавство, одночасно виконуючи пошуково-рятувальні роботи в зоні затоплення крейсера "Москва".
  • Загроза ракетних ударів як з моря, так і з окупованих територій залишається.

00:00 В суботу, 23 квітня, об 11:00 запланована евакуація з Маріуполя до Запоріжжя.

Нагадаємо, що про головні події російсько-української війни за 20 квітня можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 56: росіяни штурмують південь, схід і бомбардують Маріуполь, а Захід допомагає Україні важким озброєнням".

А новини за 21 квітня можна дізнатись у матеріалі: "Війна – день 57: світ говорить про евакуацію з Маріуполя, поки окупанти його нещадно знищують".

Події 22 квітня описані у новині: "Війна – день 58: росіяни гинуть сотнями, але продовжують атакувати позиції ЗСУ".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Онлайн #Текстова трансляція #23 квітня
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Війна - день 59: росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, а Україна отримує нові партії зброї