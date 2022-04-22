Україна отримала від США серйозну зброю: про що йдеться

У США розповіли про передачу Україні установок РСЗВ

Сполучені штати Америки вже почали передавати Україні реактивні системи залпового вогню, а також проводять активну роботу з союзниками НАТО, щоб надати ЗСУ більше подібних установок.

Про це розповіла заступник глави Держдепу США Вікторія Нуланд в інтерв’ю "Європейській правді".

"Системи РСЗВ ми вже поставляємо", — сказала вона, додавши, що крім них у новому пакеті допомоги, крім них, є і ствольна артилерія.

Також вона зазначила, що США разом із союзниками по НАТО також працюють над забезпеченням постачання запчастин до української авіації, щоб збільшити кількість літаків у розпорядженні ЗС ЗСУ.

"Отже, щоб бути абсолютно чіткою, перерахую: РСЗВ уже постачаються; є союзники, які працюють над літаками. А крім цього, є величезна кількість запчастин для військових літаків, які вже змінюють ситуацію", — сказала Нуланд.

Вона не уточнила, які саме комплекси РСЗВ передаються Україні, однак у квітні президент Володимир Зеленський звертався до союзників із переліком техніки, якої потребують ЗСУ. У списку також були присутні американські установки M142 HIMARS.

Ці РСЗВ можуть бути використані для запуску цілої низки боєприпасів. Наприклад, некерованих ракет із дальністю дії до 45 км, керованих ракет із дальністю до 70 км, і навіть балістичних ракет здатних вразити ціль на відстані до 300 км.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт Сергій Згурець розповів "Телеграфу" про те, які види озброєння можуть передані Україні країнами Заходу. У тому числі він згадав і про комплекси HIMARS.