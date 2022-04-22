Украина получила от США серьезное оружие: о чем речь

В США рассказали о передаче Украине установок РСЗО

Соединенные штаты Америки уже начали передавать Украине реактивные системы залпового огня, а также проводят активную работу с союзниками по НАТО, чтобы предоставить ВСУ больше подобных установок.

Об этом рассказала заместитель главы Госдепа США Виктория Нуланд в интервью "Европейской правде".

"Системы РСЗО мы уже поставляем", — сказала она, добавив, что кроме них в новом пакете помощи кроме них есть и ствольная артиллерия.

Также она отметила, что США вместе союзниками по НАТО также работают над обеспечением поставок запчастей к украинской авиации, чтобы увеличить количество самолетов в распоряжении ВС ВСУ.

"Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами. А кроме этого есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию", — сказала Нуланд.

Она не уточнила, какие именно комплексы РСЗО передаются Украине, однако в апреле президент Владимир Зеленский обращался к союзникам с перечнем техники, в которой нуждаются ВСУ. В списке помимо прочего также присутствовали американские установки M142 HIMARS.

Эти РСЗО могут быть использованы для запуска целого ряда боеприпасов. Например, неуправляемых ракет с дальностью действия до 45 км, управляемых ракет с дальностью до 70 км, и даже баллистических ракет способных поразить цель на расстоянии до 300 км.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Сергей Згурец рассказал "Телеграфу" о том, какие виды вооружения могут быть переданы Украине странами Запада. В том числе он упомянул и о комплексах HIMARS.