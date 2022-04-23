Україна може посилитися дронами-камікадзе: що вони можуть

Такі дрони будуть актуальні у світлі посилення росією атаки на сході та півдні України.

Виробник дронів-камікадзе "Switchblade", компанія AeroVironment Inc. заявила про переговори з українським урядом щодо можливості додаткових продажів. Такі безпілотні "пташки" не тільки можуть атакувати позиції ворога, але й успішно передавати багато розвідданих. Вони вже постачаються в Україну в рамках допомоги від США.

Згідно з даними Bloomberg, компанія потребує певної допомоги Пентагону для постачання. Зокрема — присвоєння особливого пріоритету дронам, що дозволить оперативніше отримувати мікропроцесори та інші складові.

Що ж до кількості дронів, то в компанії стверджують, що на складах Міноборони США їх багато, а також готові виготовити "тисячі та тисячі". Безпілотники у війні активно використовуються як українською армією, так і ворогом.

Американські поставки

За даними видання, в Україну постачали AeroVironment Switchblade двох серій — 300 та 600. Series-300 — БПЛА масою 2 кг для ураження особового складу та легких транспортних засобів. Летіти можуть близько 10 км і висіти над метою близько 15 хв.

Series-600 – бронебійна модель. Пролетіти вони можуть майже 40 км, зависати над метою на 40 хвилин і потім атакувати протитанковою боєголовкою. Ракету можна пілотувати вручну. Він має бражжуючий боєприпас.

Читайте також: Категорія Україна Україна отримала від США серйозну зброю: про що йдеться У США розповіли про передачу Україні установок РСЗВ

Раніше компанія-виробник уже передала Україні подарунок – сотню безпілотників-розвідників Quantix Recon.

Як раніше писав "Телеграф", безпілотник Bayraktar Akinci B турецького виробництва з українським двигуном вважається, що розробка перевершить Байрактари, які вже стоять на озброєнні української армії.