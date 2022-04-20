Україні подарують 100 невловимих дронів-розвідників: подробиці

Американська компанія зробила красивий жест.

Компанія AeroVironment, виробник дронів-камікадзе "Switchblade", які вже поставлені в Україну, подарує Україні 100 безпілотників "Quantix Recon".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Повідомляється, що AeroVironment поставить в Україну БПЛА Quantix Recon незалежно від інших підрядів, які поставляються в Україну офіційним Вашингтоном. Очікується, що дрони будуть відправлені до України наступного тижня.

Голова та виконавчий директор "AeroVironment" пан Вахід Навабі зазначив, що розвідувальні дрони Quantix Recon допоможуть українській армії планувати операції таким чином, щоб мінімізувати втрати.

"Для "AeroVironment" — велика честь підтримувати народ України", — наголосив Навабі.

Довідка: Quantix Recon є потужною і простою у використанні безпілотною авіаційною системою, що забезпечує швидку автоматизовану розвідку та збір даних без допомоги рук. Завдяки повністю автоматизованим функціям зльоту, польоту та посадки виконувати картографічні та розвідувальні завдання нескладно – з ним впораються навіть новачки.

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Раніше повідомлялося, що українські "кулібіни" використовують "брата Байрактара", який вони зібрали самі. Додамо, що в росії осоромилися, розповідаючи про втрати "Байрактарів" в ЗСУ.