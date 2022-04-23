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Укрпошта потрапила у скандал через марку "російський військовий корабель, йди..."

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Укрпошта потрапила у скандал через марку "російський військовий корабель, йди..." Новина оновлена 23 квітня 2022, 14:20

Компанію звинуватили у плагіаті.

Відомий "фотошопер" та пародист Богдан Процишин звинуватив компанію-оператора поштового зв’язку України "Укрпошту" у плагіаті малюнка, використаного для нової марки серії "Російський військовий корабель". Зазначимо, що новий варіант марки генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував у п’ятницю, 22 квітня.

Свою претензію Процишин опублікував на своїй сторінці у Фейсбуку.

"Ігор Смілянський, гадаю, у нас з’явилася тема для обговорення" — звернувся до гендиректора "Укрпошти" він, прикріпивши скрін своєї публікації, на якій видно, що він видозмінив малюнок солдата на тлі корабля тижнем раніше анонсу виходу нової марки.

У коментарях користувачі Фейсбуку підтримали Процишина. Багато хто навіть називає Ігоря Смілянського "мародером" і "злодієм".

Нагадаємо, що малюнок на марці та конверті присвячений подіям початку війни в Україні, коли російський ракетний крейсер "Москва" зажадав від захисників острова Зміїний скласти зброю та здатися, на що був посланий за відомим напрямком.

Слід зазначити, що увечері 13 квітня крейсер "Москва" був уражений двома крилатими ракетами "Нептун" українського виробництва. Зрештою, спроби росіян врятувати судно не увінчалися успіхом, після чого той вирушив на дно Чорного моря.

Теги:
#Укрпошта #Поштова марка #Ігор Смілянський
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