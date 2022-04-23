Укрпочта попала в скандал из-за марки "русский военный корабль, иди..."
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Компанию обвинили в плагиате.
Известный "фотошопер" и пародист Богдан Процишин обвинил компанию-оператора почтовой связи Украины "Украпочту" в плагиате рисунка, который был использован для новой марки серии "Русский военный корабль". Отметим, что новый вариант марки генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский анонсировал в пятницу, 22 апреля.
Свою претензию Процишин опубликовал на своей странице в Фейсбук.
"Игорь Смелянский, думаю, у нас появилась тема для обсуждения" — обратился к гендиректору "Укрпочты" он, прикрепив скрин своего поста, на котором видно, что он видоизменил рисунок солдата на фоне корабля неделей ранее анонса выхода новой марки.
В комментариях пользователи Фейсбука поддержали Процишина. Многие даже называют Игоря Смелянского "мародером" и "вором".
Напомним, что рисунок на марке и конверте посвящен событиям начала войны в Украине, когда российский ракетный крейсер "Москва" потребовал от защитников острова Змеиный сложить оружие и сдаться, на что был послан по известному направлению.
Следует отметить, что вечером 13 апреля крейсер "Москва" был поражен двумя крылатыми ракетами "Нептун" украинского производства. В конце концов попытки россиян спасти судно не увенчались успехом, после чего тот отправился на дно Черного моря.
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