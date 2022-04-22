Укр

В Украине появится еще одна культовая марка "русский военный корабль, иди..."

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Марка "русский военный корабль иди..." Новость обновлена 22 апреля 2022, 19:04
Марка "русский военный корабль иди..."

Тираж марки составит 5 миллионов экземпляров.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в пятницу, 22 апреля, анонсировал выпуск еще одной марки серии "Русский военный корабль... ВСЕ". Вторую марку можно будет отправлять за границу, ведь у нее будет номинал. Также в продаже появятся соответствующие конверты.

Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

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По словам Смелянского, первая военная марка Украины "Корабль" уже успела стать символом, однако из-за ограниченного тиража (1 миллион единиц) приобрести ее смогли далеко не все желающие.

"Поэтому сегодня мы анонсируем выпуск второй марки этой серии — "Русский военный корабль…ВСЕ" или "Russian Warship...DONE". В рамках этого блока представлена и первая марка серии, поэтому все желающие иметь этот символ истории на память для себя получат такую возможность (но не для отправки) и вторая, которую Вы можете присылать друзьям в Украине и за границу, поскольку у нее тоже будет украинский и международный номинал", — сообщил Смелянский.

Известно, что тираж марки составит 5 миллионов экземпляров, а конвертов — 1 миллион.

График запуска и продаж марок "Укрпочта" обещает сообщить в ближайшее время.

Напомним, что рисунок на марке и конверте посвящен событиям начала войны в Украине, когда российский ракетный крейсер "Москва" потребовал от защитников острова Змеиный сложить оружие и сдаться, на что был послан по известному направлению.

Следует отметить, что вечером 13 апреля крейсер "Москва" был поражен двумя крылатыми ракетами "Нептун" украинского производства. В конце концов попытки россиян спасти судно не увенчались успехом, после чего тот отправился на дно Черного моря.

Теги:
#Украина #Война #Укрпочта #Почтовая марка #Игорь Смелянский
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