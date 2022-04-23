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В ОБСЄ озвучили версію, яку хімзброю росія могла застосувати у Маріуполі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Атака, швидше за все, таки здійснювалася Новина оновлена 23 квітня 2022, 06:54
Атака, швидше за все, таки здійснювалася

Росію сподіваються притягнути до відповідальності за злочини її військовослужбовців

У Маріуполі дійсно могли застосовувати хімічну зброю — спеціальний сльозогінний газ, у якому були й інші хімречовини. Про це заговорили представники місії ОБСЄ від США на спецзасіданні Постійної ради місії в Австрії.

Новина передає "Українська правда" 23 квітня.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

На думку постійного представника Штатів при ОБСЄ Майкла Карпентера, Вашингтон продовжує вивчати інформацію щодо ймовірності застосування такої зброї у Маріуполі. Окрему інформацію дипломат навіть називає достовірною.

"Російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ", — підкреслює Карпентер.

При цьому він додає, що подібний газ міг легко мати інші домішки, серед яких і отруйні, а також небезпечні для людей. Насамперед, така зброя була б здатна завдати раптової шкоди українським захисникам та громадянським людям.

Карпентер закликав терміново зібрати докази, які б могли стати незаперечними — для пред’явлення росії звинувачення за черговий військовий злочин. За його словами, ОБСЄ здатна надати у цьому значну допомогу.

Нагадаємо, що перші повідомлення про можливе застосування хімзброї в Маріуполі з’явилися ще 11 квітня. За кілька днів до цього в Росії практично відкрито заявляли, що подібна атака при штурмі міста цілком можлива.

На інцидент одразу ж відреагував президент Володимир Зеленський, який наголосив, що Україна сприймає подібні заяви дуже і дуже серйозно.

Теги:
#США #Донецька область #ОБСЄ #Донбас #Хімічну зброю #Маріуполь
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