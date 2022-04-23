В ОБСЄ озвучили версію, яку хімзброю росія могла застосувати у Маріуполі
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Росію сподіваються притягнути до відповідальності за злочини її військовослужбовців
У Маріуполі дійсно могли застосовувати хімічну зброю — спеціальний сльозогінний газ, у якому були й інші хімречовини. Про це заговорили представники місії ОБСЄ від США на спецзасіданні Постійної ради місії в Австрії.
Новина передає "Українська правда" 23 квітня.
Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією
На думку постійного представника Штатів при ОБСЄ Майкла Карпентера, Вашингтон продовжує вивчати інформацію щодо ймовірності застосування такої зброї у Маріуполі. Окрему інформацію дипломат навіть називає достовірною.
"Російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ", — підкреслює Карпентер.
При цьому він додає, що подібний газ міг легко мати інші домішки, серед яких і отруйні, а також небезпечні для людей. Насамперед, така зброя була б здатна завдати раптової шкоди українським захисникам та громадянським людям.
Карпентер закликав терміново зібрати докази, які б могли стати незаперечними — для пред’явлення росії звинувачення за черговий військовий злочин. За його словами, ОБСЄ здатна надати у цьому значну допомогу.
Нагадаємо, що перші повідомлення про можливе застосування хімзброї в Маріуполі з’явилися ще 11 квітня. За кілька днів до цього в Росії практично відкрито заявляли, що подібна атака при штурмі міста цілком можлива.
На інцидент одразу ж відреагував президент Володимир Зеленський, який наголосив, що Україна сприймає подібні заяви дуже і дуже серйозно.
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