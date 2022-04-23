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Творці "Безсмертного полку" відхрестилися від нової ідеї путінських пропагандистів

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Акція у росії Новина оновлена 23 квітня 2022, 15:46
Акція у росії

Творці Безсмертного полку більше не пов’язані з парадами до 9 травня та на окупованих територіях України

Творці акції "Безсмертний полк" із Томська попросили не пов’язувати їх з майбутніми акціями російської влади, які проводитимуться під цим ім’ям.

Про це йдеться у заяві на їхньому сайті.

Причиною вони назвали те, що події, що відбуваються нині, докорінно "змінюють первісний сенс" акції.

"Кожна людина вільна вирішувати самостійно, кого і як саме вона згадує 9 травня. Але ми не вважаємо за можливе пов’язувати себе з тим, що відбувається в колонах на вулиці", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Настоящее время", колишні співробітники томського каналу ТВ2, які проводили найпершу акцію ще у 2012 році після початку вторгнення росії в Україну, виступали з різкою критикою політики кремля.

Один із творців акції Сергій Лапенков зазначив, що з обох боків воюють правнуки тих, хто воював у Другій світовій війні.

"Я ось думаю, що, напевно, наші прадіди нас прокляли б за те, що сталося", — додав він.

З 2015 року проведенням цих акцій займається організація, пов’язана із "Загальноросійським народним фронтом", яка дозволила приносити на демонстрації портрети радянських командирів, а також росіян, загиблих на Донбасі та в Сирії.

Ця заява була оприлюднена після того, як російські окупанти захотіли провести таку акцію в обложеному Маріуполі.

Як повідомлялося раніше, російське політичне керівництво ставить військовому командуванню завдання досягти якоїсь перемоги до 9 травня.

А, за словами президента України Володимира Зеленського, окупанти мають намір влаштувати паради до 9 травня на окупованих територіях. Це, за його словами, є помилкою росіян, оскільки українці почнуть ще більше ненавидіти все, що пов’язане з росією.

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#Росія #&quot;Безсмертний полк&quot;
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