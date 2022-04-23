Создатели "Бессмертного полка" открестились от новой идеи путинских пропагандистов

Создатели Бессмертного полка больше не связаны с парадами к 9 мая и на оккупированных территориях Украины

Создатели акции "Бессмертный полк" из Томска попросили не связывать их с будущими акциями российских властей, которые будут проводиться под этим именем.

Об этом говорится в заявлении на их сайте.

Причиной они назвали то, что происходящие ныне события в корне "меняют первоначальный смысл" акции.

"Каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице", — говорится в сообщении.

Как сообщает "Настоящее время", бывшие сотрудники томского канала ТВ2, которые проводили самую первую акцию еще в 2012 году после начала вторжения россии в Украину выступали с резкой критикой политики кремля.

Один из создателей акции Сергей Лапенков отметил, что с обеих сторон воюют правнуки тех, кто воевал во Второй мировой войне.

"Я вот думаю, что, наверное, наши прадеды нас прокляли бы за то, что произошло", — добавил он.

С 2015 года проведением этих акций занимается организация, связанная с "Общероссийским народным фронтом", которая и разрешила приносить на демонстрации портреты советских диктаторов, а также россиян, погибших на Донбассе и в Сирии.

Это заявление было обнародовано после того, как российские оккупанты захотели провести такую акцию в осажденном Мариуполе.

Как сообщалось ранее, российское политическое руководство ставит военному командованию задачу достичь какой-нибудь победы к 9 мая.

А по словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты намерены устроить парады к 9 мая на оккупированных территориях. Это по его словам, является ошибкой россиян, поскольку украинцы начнут еще больше ненавидеть все, что связано с россией.