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Ще двох російських генералів убито: подробиці гучного успіху ЗСУ

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Бойове зіткнення сталося у Херсонській області Новина оновлена 23 квітня 2022, 17:02
Бойове зіткнення сталося у Херсонській області

Бійці ЗСУ знищили двох генералів окупантів, ще один – тяжко поранений, у критичному стані евакуйований

У п’ятницю, 22 квітня, ЗС України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ, який було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.

Було ліквідовано двох генералів окупантів, одного важко поранено, у критичному стані евакуйований. Також знищено ППУ 49А. Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

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Персональні дані росіян уточнюються.

Свіжі карти боїв свідчать про активізацію росіян під Херсоном, доки з обласного центру неможливо виїхати.

Також все частіше з’являються новини про підготовку до проведення псевдореферендуму за створення "Херсонської народної республіки" — дату "голосування" перенесли вже вкотре.

Теги:
#Україна #Херсонська область #Війна #ЗСУ
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