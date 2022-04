"росія по максмуму підняла ставки": генерал розповів про плани Кремля на південному сході

Москві хочеться відрізати Україну від моря цілком і повністю

Спроби росії захопити всю територію Донеччини та Луганщини — давно не новина, що підтверджується і свіжими картами боїв в Україні, проте Кремль має ще масштабніші плани на цю війну. На думку генерал-лейтенанта Юрія Романенка, диктатор Володимир Путін може всерйоз сподіватися захопити частину південних областей, щоб повністю заблокувати Україні доступ до моря.

Романенко нагадав, що російський уряд ще на самому початку намагався прикриватися необхідністю "звільнити Донбас", хоч і воював у багатьох інших областях України. Зараз ця тема знову стала актуальною, бо путінських вояків вигнали з півночі країни.

Є у росіян і плани на південні українські регіони, про що вони вже говорять, не приховуючи.

"Не секрет, що їм важливий саме сухопутний коридор у Крим, — пояснює Романенко. — Саме тому вони захопили частину Запорізької та Херсонської областей. І готують там зараз "легітимізацію" — чи то про окремі "народні республіки", чи про приєднання південних територій до так званого "ДНР".

Не виключає генерал-лейтенант і те, що в голові у путіна може визріти план щодо "визволення" Миколаєва, а також Одеси. Тут також є виключно корисливий намір — отримати зв’язок із Придністров’ям, а також відрізати Україну від підходу до моря по всіх областях.

"Послабити наш економічний, військовий, геополітичний потенціал", — додає Юрій Романенко, наголошуючи, що наразі росіяни "максимально підняли ставки".

Також військовий експерт докладно пояснив, у якому разі очікується офіційне приєднання Білорусі до Росії у війні з Україною. Романенко припускає, що це станеться лише у вкрай негативному для нашої країни сценарії.

