Генерал пояснив, через що Білорусь може повноцінно вступити у війну проти України

Шанс на повну кооперацію Росії та Білорусі все ще існує

Росіяни заради отримання уявних перемог у другій фазі війни з Україною можуть втягнути в активне протистояння і Білорусь. На думку генерал-майора Ігоря Романенка, такий поворот подій буде актуальним, якщо окупантам вдасться досягти хоча б короткочасних успіхів на півдні та сході нашої держави.

Про це військовий експерт розповів "Телеграфу".

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Романенко вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може бути залучений до війни, якщо побачить, що Москва таки реалізує свої плани в Україні. При цьому у разі, якщо ЗСУ гідно триматиме оборону і далі знищуватиме окупантів, такий варіант малоймовірний.

"[Лукашенко скаже] мовляв, зробив і так по максимуму — надав білоруську територію для завдання ударів по Україні, для перегрупувань російських військ. На більше йти не можу… Поки що він продовжує балансувати на лезі ножа", — каже генерал.

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При цьому експерт наголошує, що особливого військового потенціалу Білорусь не має. Здебільшого він закінчується кількома кілька десантно-штурмовими бригадами, яких у РБ навчали російські військові. Плюс слід враховувати, що білоруси уважно стежать за подіями в Україні та рватися у бій не поспішають. Ситуація в армії Білорусі дуже нестабільна у морально-психологічному плані.

"Лукашенко очевидно розуміє, що пряме входження Білорусі у війну обернеться і для самої республіки, і для нього особисто катастрофічними наслідками", — підсумовує Юрій Романенко.

Тим часом британська розвідка підозрює, що російські війська задумали змінити свою колишню тактику, що позначиться на веденні боїв. Це дає сигнал про те, що спецоперація явно пішла не за планом.

Також додамо, що активізувалося останніми днями і на Придністров’ї. Існує ймовірність, що з окупованих територій Молдови можуть спробувати кинути сили на Україну для захоплення південних регіонів.