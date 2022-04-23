росія спробує змінити тактику ведення війни проти України, але залишиться розчарованою — британська розвідка

Росіяни спробують запровадити нові методи ведення війни з Україною, вважають у британській розвідці.

Військове керівництво російської федерації після провалу початкового плану захоплення України оголосило про намір впровадити нові методи ведення війни, проте вони не увінчаються успіхом.

Відповідними висновками поділилася британська військова розвідка, виходячи із ситуації в Україні станом на 22 квітня.

Так, у Великій Британії розцінюють намір міністра оборони росії Сергія Шойгу запровадити нові методи ведення війни як мовчазне визнання того, що "прогрес росії йде не так, як передбачалося".

Як наслідок, росіянам буде потрібен деякий час, щоб перевести цю ідею Шойгу в адаптовану тактику, методи та процедури, а потім застосувати для підвищення оперативного ефекту, особливо щодо наземної маневреної війни проти України.

У проміжний період, швидше за все, росія продовжуватиме покладатися на бомбардування як засіб придушення українського опору російським силам, зазначають у розвідці.

"В результаті, цілком ймовірно, що російські сили будуть як і раніше розчаровані нездатністю швидко подолати українську оборону", — вважають у військовій розвідці Великобританії.

Раніше генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко висловив переконання, що завдання України зараз — зірвати наступальну операцію противника і перемолоти якнайбільше російських сил, використовуючи, зокрема, наявні резерви.