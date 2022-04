Зміна риторики росії, переговори з Україною та ядерна зброя: аналітики США дали прогнози

У Росії все частіше почали згадувати НАТО в публічних виступах — зміщують дискурс

Розраховувати на закінчення російсько-української війни найближчим часом навряд чи варто. Такої думки дотримуються аналітики Institute for the Study of War, говорячи про нинішню ситуацію на фронті та розвиток подій щодо переговорів щодо припинення бойових дій. Їхнього активного продовження, до речі, очікувати найближчими тижнями не варто.

Такий новий прогноз фахівці опублікували 22 квітня.

Усього дослідження ISW можна розділити на кілька частин — переговори, санкції, активні воєнні дії.

Переговори та політика

◘ Американські аналітики впевнені, що на даний момент діалог між Україною та Росії частково зайшов у глухий кут. Зараз увага обох сторін привернена до активних боїв на Донбасі, кожна з них чекає на благополучне (для себе) вирішення цього конфлікту. В ISW наголошує, що офіційний Київ переконаний — сил ЗСУ буде достатньо, щоб відкинути російські війська, принаймні, до позицій окупантів на стан до 24 лютого.

Цілком можливо, що активну фазу політичних переговорів (не гуманітарних) буде припинено до цього часу.

◘ У Кремлі вирішили змінити риторику щодо вторгнення в Україну, зазначають військові аналітики. Зазначається, що російські політики все частіше намагаються виставити нинішню війну проти Києва як протистояння з НАТО. Це нібито має допомогти Москві виправдовувати втрати, які все важче приховувати, та повільний поступ по всіх напрямках.

При цьому росія не здатна вплинути на Альянс, зупинити бажання інших держав стати членами цього об’єднання або заборонити їм допомагати Україні.

Бойові дії

◘ Найбільшу увагу, як уже було сказано, поки що приділено Донбасу.

◘ При цьому слід враховувати ситуацію, яка ускладнилася в південних областях. ISW пише, що можливість створення нових незаконних "республік" в Україні дуже зросла. Ймовірно, йдеться про підготовку до можливого псевдореферендуму на території Херсонщини.

◘ Фахівці не вважають, що найближчим часом існує можливість застосування Росією ядерної зброї проти України.

Санкції

◘ Економіка росії відчуває все більше сильних ударів із боку Заходу та іноземних компаній, але продовжує спроби "тримати особу". При цьому політики найчастіше розповідають, що такі обмеження нібито впливають виключно на США та Європу, а не на саму Росію. Водночас Кремль намагається виставити себе борцем за справедливість, який максимально "пом’якшує" наслідок цих самих санкцій. Цілком ймовірно, що це скоро вже не допомагатиме.

Слід зазначити, що в Україні поки що в основному наголошують на активних бойових діях, а не на переговорній частині діалогу з росією. Так, на думку Олексія Арестовича, нові постачання зброї від європейських партнерів дозволять ЗСУ не лише зупинити та розбити супротивника, а й максимально прогнати його з наших територій.

