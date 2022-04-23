"Покидьки смердючі": Зеленський не стримався, говорячи про обстріл Одеси

Глава нації не стримав емоцій, говорячи про дитину з Одеси, яка стала жертвою війни.

У суботу, 23 квітня, на 59-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Одеси.

Глава держави висловився про трагедію на пресконференції з журналістами у київському метро.

"В цей момент 8 людей померло, 18-20 поранено, дитині три місяці — померла. Вбили 3-місячну дитину. Війна почалася, коли цій дитині був місяць. Ви уявляєте, що це взагалі відбувається. Покидьки смердючі. Як їх ще назвати. Інших слів немає, просто покидьки", — заявив президент.

Крім того, 23 квітня Зеленський пояснив, у якому разі Україна може вийти з переговорного процесу з рф. Глава держави вважає, що з рф потрібно обговорювати лише два питання — гарантії безпеки, а також Крим і Донбас. Президент України зазначив, що наша країна має повне моральне право зняти облогу Маріуполя військовим шляхом, але поки що до цього не готова.

Нагадаємо, 21 квітня Зеленський дав інтерв’ю росЗМІ, де обговорювалася потенційна поїздка президента України до Москви. 17 квітня верховний головнокомандувач припустив, що Україна може воювати з рф 10 років.