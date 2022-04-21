Візит до Москви та зміна влади в Росії: 4 головні тези з інтерв’ю Зеленського російським журналістам

Кардинально змінити Росію зможуть лише наступні покоління

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю російському виданню "Медіазона" озвучив свою думку щодо військового вторгнення Росії в Україну, зміни влади у Кремлі та двосторонніх відносин.

"Телеграф" зібрав чотири головні тези українського президента.

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"Необхідно визнати провину"

На запитання журналіста щодо того, що має зробити Росія та її громадяни, щоб змінити ставлення до себе, президент України Володимир Зеленський відповів, що насамперед необхідно визнати провину за скоєне.

"Визнати провину, що не хотіли, хтось не хотів чути. Визнати провину, що вбивали. "Не вони, а хтось інший" — перестати грати в цю історію. Визнати, що скоєно трагедію. Вчинено трагедію взагалі. Напали, відібрали частину землі, відібрали людей, життя забрали, просто вбивали й жорстоко, жорстоко", — вважає Володимир Зеленський.

На думку президента, визнання — це лише початок шляху, а змінити щось кардинально зможуть наступні покоління.

"Це не війна, це бійня"

На думку Володимира Зеленського, росіяни на цю мить не роблять жодних дій, щоб зупинити війну. У Росії є лише одиниці людей, які голосно заявляють про свою антипутінську позицію (приклад Лії Ахеджакової).

"Ви ж подивіться, що страшно — страшно, що звичайні люди в Росії, багато звичайних людей підтримують це. Високий відсоток. Оце ж страшно. Адже не можна ж потім, після того, як ти підтримуєш це, потім сказати: "Так у мене не було в руках рушниці". Була, була. У тебе був автомат. Те, що ти не натискаєш на курок — це ні про що не говорить.

Вчинено катастрофічну помилку групи людей. Які засмоктали завдяки інформаційній політиці в це цілий народ. І, кинувши живі на сьогодні покоління Російської Федерації ось у цю дезінформацію та цю бійню – бо це не війна, це бійня – вони поставили під питання взагалі історичні речі, культурні речі тощо", — зазначив президент України.

"У Росії буде інший президент"

Тему українсько-російських відносин Зеленський прокоментував таким чином:

"Через 20 років, впевнений, не я думатиму про відносини між Україною та Росією. Точно переживатиму. Мені не байдуже, що з моєю країною відбувається. І точно не байдуже, які стосунки з сусідами, з різними сусідами. Через 20 років, ну, в Росії буде інший президент... І в Україні теж. В Україні я взагалі впевнений. А у вас... мало що там у вас відбувається? (сміється) Технології... але Бог його знає.

"Точно не до Москви"

Російські журналісти поцікавилися, чи зміг би Зеленський приїхати до Москви. На що український президент відповів, що точно не зараз і не в Москву.

"Ну, знаєте як — ціль виправдовує засоби. Я в ім’я нашої країни готовий в будь-яке місце планети поїхати, але точно не зараз і точно не в Москву. Це просто неможливо. Але, звичайно ж, за інших людей і за інших обставин, напевно, все можливо. Але задоволення після всього, що сталося, мені це не доставить", — резюмував глава держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що впливає на його бажання зустрічатися з російським кривавим лідером володимиром путіним.